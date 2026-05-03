Украинские Силы обороны поразили два российских нефтяных танкера в акватории входа в порт Новороссийск.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Поражение танкеров возле Новороссийска: что известно

По словам главы государства, украинские воины поразили два танкера в акватории входа в порт Новороссийск, которые активно использовались для транспортировки нефти.

— Наши воины продолжают применение санкций против российского теневого нефтяного флота — поразили два таких судна в акватории входа в порт Новороссийск. Эти танкеры активно применялись для перевозки нефти. Теперь не будут, — отметил Владимир Зеленский.

Our warriors continue to apply sanctions against Russia’s shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff… pic.twitter.com/8aCse8h95j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

Президент поблагодарил начальника Генерального штаба Андрея Гнатова за руководство операцией, а также контрразведчиков Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины за эффективные действия.

Он подчеркнул, что Украина и дальше будет развивать возможности дальнобойных ударов на море, в воздухе и на суше.

Напомним, утром 29 апреля два морских безэкипажных катера ВСУ поразили подсанкционный танкер Marquise под флагом Камеруна.

Судно находилось в дрейфе примерно за 210 км на юго-восток города Туапсе и не подавало сигнал автоматической идентификационной системы (AIS).

По данным Генерального штаба ВСУ, танкер, вероятно, ожидал перегрузки в море и использовался Россией для незаконной транспортировки нефтепродуктов.

Удар был нанесен в кормовую часть — район винто-рулевой группы и машинного отделения. Судно находится под санкциями ряда стран, а степень его повреждений уточняется.

