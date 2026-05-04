Будут ли дополнительные выходные в мае 2026 года: что известно о праздничных днях
Май ассоциируется с короткими поездками, выездами на природу и семейным отдыхом. Многие украинцы заранее просматривают календарь, чтобы понять, будут ли дополнительные выходные в мае 2026 года. Особенно это касается первых дней и конца месяца, на которые приходятся государственные праздники.
Дадут ли украинцам дополнительные выходные в мае 2026 года
В мае 2026 года предусмотрены три праздничных дня, а именно 1, 8 и 31 мая. 1 и 8 мая выпадают на пятницу. В обычных условиях это могло бы означать удлиненные выходные. Однако ситуация иная. В этом году дополнительных выходных в эти даты не предусмотрено.
Несмотря на то, что 1 мая — это Международный день труда, а 8 мая — день памяти и победы над нацизмом, официального дополнительного отдыха не будет. 31 мая — это Троица, которую будут праздновать в воскресенье. Но дополнительного выходного 1 июня тоже не будет.
Во время действия военного положения в Украине изменен подход к праздничному календарю. В этот период нормы статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет перечень праздничных и нерабочих дней, временно не применяются. Поэтому даже государственные праздники не гарантируют дополнительных выходных в мае 2026 года.
Как выглядит календарь мая 2026 года
Несмотря на отсутствие дополнительных праздничных выходных, у украинцев будут стандартные уик-энды.
- Выходные дни: 2–3, 9–10, 16–17, 23–24, 30–31 мая
- Рабочие дни: 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 мая
В итоге в мае 2026 года будет 10 выходных и 21 рабочий день.
Таким образом, планировать путешествия и отдых украинцам придется преимущественно в рамках обычных выходных, без дополнительных праздничных “длинных выходных”.