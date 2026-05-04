Травень асоціюється з короткими поїздками, виїздами на природу та сімейним відпочинком. Багато українців заздалегідь переглядають календар, аби зрозуміти, чи будуть додаткові вихідні у травні 2026 року. Особливо це стосується перших днів та кінця місяця, на які припадають державні свята.

Чи дадуть українцям додаткові вихідні у травні 2026 року

У травні 2026 року передбачені три святкових дні, зокрема, 1, 8 та 31 травня. 1 та 8 травня випадають на п’ятницю. За звичайних умов це могло б означати подовжені вікенди. Однак ситуація інша. Цього року додаткових вихідних у ці дати не передбачено.

Попри те, що 1 травня це Міжнародний день праці, а 8 травня дата пам’яті та перемоги над нацизмом, офіційного “додаткового відпочинку” не буде. 31 травня – це Трійця, яку святкуватимуть у неділю. Але додаткового вихідного 1 червня теж не буде.

Під час дії воєнного стану в Україні змінено підхід до святкового календаря. У цей період норми статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає перелік святкових і неробочих днів, тимчасово не застосовуються. Тож навіть державні свята не гарантують додаткових вихідних у травні 2026 року.

Як виглядає календар травня 2026 року

Попри відсутність додаткових святкових вихідних, українці матимуть стандартні уїк-енди.

Вихідні дні: 2–3, 9–10, 16–17, 23–24, 30–31 травня

Робочі дні: 1, 4–8, 11–15, 18–22, 25–29 травня

У підсумку, у травні 2026 року буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Таким чином, планувати подорожі та відпочинок українцям доведеться переважно в межах звичайних уїк-ендів, без додаткових святкових “довгих вихідних”.

