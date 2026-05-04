Более тысячи украинцев находятся в российском плену с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом в интервью для Укринформа рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко.

Ситуация с пленными с 2022 года: что известно

По его словам, это люди — как военные, так и гражданские, оказавшиеся в зоне продвижения российских войск в начале вторжения.

— Россия планировала захватить Киев за три дня, но силы безопасности и обороны наступление отразили. Однако заложниками ситуации стали гражданские и подразделения военнослужащих, оказавшихся на пути продвижения российских войск. В плену с 2022 года сейчас находится более тысячи человек, — отметил Богдан Охрименко.

Он подчеркнул, что Украина работает над возвращением этих людей в рамках обменных процессов и переговоров с российской стороной.

Охрименко также обратил внимание на сложные условия содержания украинских пленных, в частности проблемы с питанием, медицинской помощью и случаи жестокого обращения.

По его словам, именно эти люди должны оставаться в приоритете при обмене, поскольку длительное пребывание в плену существенно ухудшает их состояние.

Напомним, 24 апреля Украина вернула из плена еще 193 украинских военнослужащих.

Среди них военные из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

Против некоторых из них РФ возбудила уголовные дела.

