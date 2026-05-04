Понад тисячу українців перебувають у російському полоні з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Про це в інтерв’ю для Укрінформу розповів керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.

Ситуація з полоненими з 2022 року: що відомо

За його словами, ці люди — як військові, так і цивільні, які опинилися в зоні просування російських військ на початку вторгнення.

— Росія планувала захопити Київ за три дні, але сили безпеки й оборони наступ відбили. Проте заручниками ситуації стали цивільні і підрозділи військовослужбовців, які опинилися на шляху просування російських військ. У полоні з 2022 року зараз перебуває понад тисячу людей, — зазначив Богдан Охріменко.

Він наголосив, що Україна працює над поверненням цих людей у межах обмінних процесів та перемовин із російською стороною.

Охріменко також звернув увагу на складні умови утримання українських полонених, зокрема проблеми з харчуванням, медичною допомогою та випадки жорстокого поводження.

За його словами, саме ці люди мають залишатися в пріоритеті під час обмінів, оскільки тривале перебування в полоні суттєво погіршує їхній стан.

Нагадаємо, 24 квітня Україна повернула з полону ще 193 українських військовослужбовців.

Серед них — військові зі Збройних Сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції та Державної спеціальної служби транспорту.

Проти деяких із них РФ порушила кримінальні справи.

