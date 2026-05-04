Россия не обращается с запросами о возвращении большинства своих граждан, находящихся в плену в Украине.

Об этом руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко заявил в интервью Укринформу.

Охрименко о пленных солдатах РФ

По словам Богдана Охрименко, в плену в Украине находится значительное количество российских военных, а также иностранцев, которые воевали на стороне РФ.

Сейчас смотрят

При этом российская сторона практически не инициирует их возвращение. В некоторых случаях Украина вынуждена самостоятельно поднимать вопрос о передаче таких лиц.

Отдельно он отметил, что от РФ не поступало ни одного запроса относительно иностранцев, которые воевали на ее стороне, за исключением военных из Северной Кореи. Российская сторона несколько раз уточняла возможность их возвращения.

— Если дипломаты, юристы найдут механизм, который сможет соответствовать этим требованиям, то мы готовы рассмотреть соответствующие предложения. В свое время Украина ратифицировала Третью и Четвертую Женевские конвенции, и мы должны их соблюдать, потому что Россия, хотя сама их и не соблюдает, может нас подло обвинить в нарушении норм международного гуманитарного права и в создании прецедента в этом вопросе, — сказал Охрименко.

По словам руководителя секретариата, такая позиция РФ усложняет переговорный процесс по обмену пленными.

Это касается как российских граждан, так и иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России.

Напомним, что последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 24 апреля. Тогда домой вернулись 193 украинца.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.