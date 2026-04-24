Украина и Россия в пятницу, 24 апреля, провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 193 украинских воина.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 24 апреля: что известно

Среди них есть военные из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной специальной службы транспорта.

Они защищали Украину по разным направлениям. Среди них есть те, на кого Россия завела уголовные дела, также есть раненые.

– Важно, что обмены есть. Наши люди возвращаются домой. Я благодарю всех, кто работает ради обменов. Каждому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Благодарен всем партнерам, которые помогают в этом, – заявил Зеленский.

Как добавил президент, Украина помнит о каждом и каждый день продолжает работу над возвращением наших людей домой из российской неволи.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что следующий этап обмена пленными с Россией может состояться в конце этой недели.

По его словам, российская сторона не успела подготовить все, что необходимо для проведения обмена 11 апреля.

Напомним, во время обмена 11 апреля россияне передали находившихся в плену украинцев с 2022 года. Этот обмен стал уже 72-м с начала полномасштабной войны. Среди освобожденных из плена — 25 украинских офицеров, ранее российская сторона отказывалась обменивать.

5 марта прошел еще один большой обмен – в Украину вернулись 200 защитников. Среди них были военные, оборонявшие Мариуполь, Донбасс, Луганщину, Харьковщину и другие направления.

Также 6 марта домой вернули еще 300 военных и двух гражданских. Часть освобожденных находилась в плену еще с 2022 года.

5 февраля в Украину удалось вернуть 157 украинцев в рамках обмена в формате 157 на 157.

Фото: Владимир Зеленский

