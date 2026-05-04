Война в Украине продолжается, и на отдельных участках фронта боевые действия остаются практически непрерывными. Несмотря на общую динамику изменений на линии соприкосновения, ситуация в разных регионах существенно различается. Ведь где-то враг пытается усилить давление, а где-то его продвижение замедляется.

Сколько территории оккупировала Россия в апреле 2026 года и как изменилась ситуация по сравнению с предыдущими периодами, читайте в нашем материале.

Сколько территории Украины оккупировано в апреле 2026 года

Аналитики DeepState рассказали, сколько территории потеряла Украина в апреле и где враг продвинулся больше всего. В апреле российские войска смогли оккупировать на 11,9% меньше территорий, чем в марте. В то же время интенсивность штурмовых действий не снизилась, а даже возросла — примерно на 2,2%.

Аналитики отмечают, что в среднем для продвижения на 1 кв. км противнику необходимо около 36 штурмовых действий. Для сравнения, площадь Константиновки составляет 66 кв. км, то есть в нынешних условиях полный захват такой территории потребовал бы полумесяца усилий на одном направлении, что затруднительно на практике.

Сколько территории Украина потеряла в апреле: где самые большие потери

Наибольшая доля продвижений приходится на Донецкую область — 36%. В количественном измерении это 53 кв. км, что почти вдвое меньше, чем в марте, и в 6,5 раза меньше, чем в декабре. Далее следует Сумская область с показателем 30% (44 кв. км). На Харьковское направление приходится 22% продвижений, тогда как на Запорожское — 12%.

Сколько км территории Россия оккупировала в апреле 2026 года в Днепропетровской области

Также зафиксировано сокращение общей площади оккупации в пределах Днепропетровской области — с 105 до 98 кв. км. За три месяца Силы обороны сократили зону контроля противника на 89 кв. км. Для сравнения, в январе, на пике, под контролем российских войск находилось около 187 кв. км области.

В целом наблюдается снижение темпов территориальных завоеваний при сохранении высокой интенсивности боевых действий на отдельных направлениях.

