Війна в Україні триває, і на окремих ділянках фронту бойові дії залишаються майже безперервними. Попри загальну динаміку змін на лінії зіткнення, ситуація в різних регіонах суттєво відрізняється. Адже десь ворог намагається посилювати тиск, а десь його просування сповільнюється.

Скільки території окупувала Росія у квітні 2026 року та як змінилася ситуація порівняно з попередніми періодами, читайте в нашому матеріалі.

Скільки території України окуповано у квітні 2026 року

Аналітики DeepState розповіли, скільки території втратила Україна у квітні та де ворог просунувся найбільше. У квітні російські війська змогли окупувати на 11,9% менше територій, ніж у березні. Водночас інтенсивність штурмових дій не знизилася, а навіть зросла — приблизно на 2,2%.

Аналітики зазначають, що в середньому для просування на 1 кв. км противнику необхідно близько 36 штурмових дій. Для порівняння, площа Костянтинівки становить 66 кв. км, тобто за нинішніх умов повне захоплення такої території вимагало б півмісяця зусиль на одному напрямку, що ускладнено на практиці.

Скільки території Україна втратила у квітні: де найбільші втрати

Найбільша частка просувань припадає на Донецьку область — 36%. У кількісному вимірі це 53 кв. км, що майже вдвічі менше, ніж у березні, та у 6,5 раза менше, ніж у грудні. Далі йде Сумщина з показником 30% (44 кв. км). На Харківський напрямок припадає 22% просувань, тоді як на Запорізький — 12%.

Скільки км території Росія окупувала у квітні 2026 року на Дніпропетровщині

Також зафіксовано зменшення сумарної площі окупації в межах Дніпропетровської області — з 105 до 98 кв. км. За три місяці Сили оборони скоротили зону контролю противника на 89 кв. км. Для порівняння, у січні, на піку, під контролем російських військ перебувало близько 187 кв. км області.

Загалом спостерігається зменшення темпів територіальних здобутків при збереженні високої інтенсивності бойових дій на окремих напрямках.

