Украинские военные работают над новыми технологическими решениями для применения беспилотников в районе Москвы.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флеш).

Работа дронов по Москве: что известно

По словам Бескрестнова, украинским военным пока сложно применять беспилотники в районе Москвы и вокруг нее из-за мощной системы защиты.

— Могу сказать, что сейчас нашим ребятам действительно трудно работать по Москве и вокруг нее. Мы понимаем, что враг пытается также применить много средств РЭБ и это вызов для наших производителей, поэтому пытаемся активировать и использовать более современные системы навигации вместо спутниковой навигации, и другие решения для того, чтобы наши БпЛА могли долетать до Москвы, — отметил Бескрестнов.

В ответ Украина работает над новыми технологическими решениями. В частности, рассматривается использование более современных систем навигации вместо спутниковых, а также другие подходы, которые должны обеспечить достижение целей беспилотниками.

Также Бескрестнов отметил, что российская сторона внимательно отслеживает информацию о применении украинских дронов, в частности через медиа.

По его словам, Москва имеет высокий уровень защиты, поэтому для эффективного применения БПЛА нужны инновационные технологии.

Напомним, что в ночь на 4 апреля прогремели взрывы в Москве. Местные жители заявляли об атаке беспилотников.

По данным российских источников, в столице РФ был поврежден жилой дом, а обломки дронов обнаружили на улицах.

Источник : Укрінформ

