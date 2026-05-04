Українські військові працюють над новими технологічними рішеннями для застосування безпілотників у районі Москви.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Робота дронів по Москві: що відомо

За словами Бескрестнова, українським військовим наразі складно застосовувати безпілотники в районі Москви та навколо неї через потужну систему захисту.

— Можу сказати, що зараз нашим хлопцям дійсно важко працювати по Москві та навколо неї. Ми розуміємо, що ворог намагається також застосувати багато засобів РЕБ і це виклик для наших виробників, тому намагаємося активувати і використовувати більш сучасні системи навігації замість супутникової навігації, та інші рішення для того, щоб наші БпЛА могли долітати до Москви, – зазначив Бескрестнов.

Також Бескрестнов наголосив, що російська сторона уважно відстежує інформацію про застосування українських дронів, зокрема через медіа.

Нагадаємо, що у ніч проти 4 квітня пролунали вибухи у Москві. Місцеві жителі заявляли про атаку безпілотників.

За даними російських джерел, у столиці РФ було пошкоджено житловий будинок, а уламки дронів виявили на вулицях.

Джерело : Укрінформ

