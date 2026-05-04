У президента Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване запланированы встречи с рядом европейских лидеров. В центре переговоров — безопасность, поставки оружия и поддержка энергетики Украины. В мероприятии принимают участие 48 лидеров государств и правительств.

Об этом сообщает Владимир Рунец — специальный корреспондент, международный обозреватель телеканала ICTV.

Визит Зеленского в Ереван

Президент Украины впервые за 24 года приехал в Армению. Эту страну Москва много лет считала своей зоной влияния.

Сейчас смотрят

— И вдруг в Ереване проходит саммит Европейского политического сообщества. Это очень простой сигнал: Европа не просто смотрит в эту сторону — Европа сюда приехала физически. А вместе с ней и Украина, — говорит корреспондент.

В рабочем графике президента Зеленского запланированы встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером, итальянской премьеркой Джорджей Мелони, премьером Канады Марком Карни, премьером Польши Дональдом Туском, президентом Европейского совета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте.

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили вопросы укрепления противовоздушной обороны, проекты по совместному производству, а также сотрудничество на уровне частного и государственного секторов.

— То есть за одним столом Франция, Великобритания, Италия, Польша, Скандинавия, Евросоюз и НАТО. И речь идет не о красивой дипломатии. Речь о том, что Украина снова в центре внимания, — подчеркивает Владимир Рунец.

По его словам, все эти страны будут обсуждать с Украиной вопросы безопасности, поставок оружия, поддержки энергетики и т. д.

В то же время Киеву сейчас нужны не только оборонные решения, но и политические. Главная цель этого месяца — открытие переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС.

По словам корреспондента, также запланирована встреча Владимира Зеленского со словацким премьером Робертом Фицо. Стоит отметить, что Фицо в своих заявлениях подчеркивает, что Словакия абсолютно не против того, чтобы Украина вступила в ЕС. Именно поэтому задача украинских дипломатов и президента — наладить диалог со Словакией, чтобы в конце месяца открыть шесть переговорных кластеров.

Еще одно важное событие саммита в Ереване: британский премьер Кир Стармер сообщил, что Великобритания намерена присоединиться к европейскому кредиту в размере 90 млрд евро для Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.