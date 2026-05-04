У президента Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані заплановані зустрічі з низкою європейських лідерів. У центрі переговорів — безпека, постачання зброї та підтримка енергетики України. У заході беруть участь 48 лідерів держав і урядів.

Про це повідомляє Володимир Рунець — спеціальний кореспондент, міжнародний оглядач телеканалу ICTV.

Візит Зеленского до Єревану

Президент України вперше за 24 роки приїхав до Вірменії. Цю країну Москва багато років вважала своєю зоною впливу.

— І раптом у Єревані саміт європейської політичної спільноти. Це дуже простий сигнал: Європа не просто дивиться в цей бік — Європа сюди приїхала фізично. А разом з нею Україна, — каже кореспондент.

У робочому графіку президента Зеленського заплановані зустрічі із президентом Франції Еммануелем Макроном, британським прем’єром Кіром Стармером, італійською прем’єркою Джорджею Мелоні, прем’єром Канади Марком Карні, прем’єром Польщі Дональдом Туском, президентом Європейської ради Антоніу Коштою, президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генсеком НАТО Марком Рютте.

Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили посилення протиповітряної оборони, проєкти зі спільного виробництва, співпрацю на рівні приватного й державного секторів.

— Тобто за одним столом Франція, Британія, Італія, Польща, Скандинавія, Євросоюз і НАТО. І це не про красиву дипломатію. Це про те, що Україна знову в центрі розмови, — наголошує Володимир Рунець.

За його словами, усі ці країни обговорюватимуть з Україною безпеку, постачання зброї, підтримку енергетики тощо.

Водночас Києву зараз потрібні не лише оборонні рішення, а й політичні. Головна ціль цього місяця – відкриття переговорних кластерів для вступу України в ЄС.

За словами кореспондента, також запланована зустріч Володимира Зеленського зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо. Варто зауважити, що Фіцо у своїх заявах наголошує, що Словаччина абсолютно не проти того, щоб Україна була в ЄС. Саме тому завдання для українських дипломатів та президента — встановити діалог зі Словаччиною, щоб наприкінці місяця відкрити шість переговорних кластерів.

Ще одна важлива подія саміту в Єревані: британський прем’єр Кір Стармер повідомив, що Велика Британія має намір приєднатися до європейського кредиту у €90 млрд для України.

