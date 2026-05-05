Правительство Великобритании объявило о введении санкций против 35 физических и юридических лиц, причастных к вербовке мигрантов для участия в войне России в Украине и производству дронов.

Об этом говорится на сайте британского правительства.

Британские санкции против схем РФ по вербовке на войну

Под британские санкции попали сети, обманом отправляющие иностранных мигрантов на войну против Украины, а также компании, обеспечивающие производство ударных дронов.

В сообщении говорится, что ряд сетей обманным путем вербовали иностранных мигрантов, которые искали лучшей жизни, либо их отправляли на фронт как пушечное мясо, либо заставляли работать на заводах.

В частности, это касается российской программы Алабуга Старт по производству дронов на предприятии, против которого Великобритания ввела санкции.

В список ограничений попали физические и юридические лица из третьих стран, в частности Таиланда и Китая, которые отвечают за поставку в Россию компонентов для дронов и других критически важных военных товаров.

Санкции наложили на Павла Никитина, чья компания производит дешевые ударные дроны VT-40, которыми Россия массированно атакует украинские города.

Кроме этого, санкции касаются трех человек, привлекающих людей к войне на стороне России.

В частности, под ограничения попала Полина Азарных, которая организовывала перевозки граждан из Египта, Ирака, Сирии, Йемена и других стран в РФ для дальнейшей отправки на фронт.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Соединенное Королевство за введение санкций против лиц, причастных к производству российских дронов и эксплуатации иностранных граждан в войне против Украины.

По его мнению, этот решительный шаг способствует ослаблению военного потенциала России.

– Мы призываем к дальнейшим скоординированным усилиям с международными партнерами для расширения и эффективного внедрения этих мер. Также мы остаемся привержены дальнейшему сотрудничеству для обеспечения ответственности всех виновных, – говорится в заявлении.

Как добавил министр, крепкое партнерство между Украиной и Великобританией остается ключевым фактором для достижения продолжительного мира на территории Европы.

