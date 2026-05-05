Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти 35 фізичних та юридичних осіб, які причетні до вербування мігрантів для участі у війні Росії в Україні та виробництва дронів.

Британські санкції проти схем РФ з вербування на війну

Під британські санкції потрапили мережі, що обманом відправляють іноземних мігрантів на війну проти України, а також компанії, що забезпечують виробництво ударних дронів.

У повідомленні йдеться, що низка мереж обманним шляхом вербувала іноземних мігрантів, які шукали кращого життя, або їх відправляли на фронт як гарматне м’ясо, або змушували працювати на заводах.

Зокрема, це стосується російської програми Алабуга Старт з виробництва дронів на підприємстві, проти якого Велика Британія запровадила санкції.

До переліку обмежень потрапили фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема Таїланду та Китаю, які відповідають за постачання до Росії компонентів для дронів та інших критично важливих військових товарів.

Санкції наклали на Павла Нікітіна, чия компанія виробляє дешеві ударні дрони VT-40, якими Росія масовано атакує українські міста.

Крім цього, санкції стосуються трьох осіб, які залучають людей до війни на боці Росії.

Зокрема, під обмеження потрапила Поліна Азарних, яка організовувала перевезення громадян із Єгипту, Іраку, Сирії, Ємену та інших країн до РФ для подальшого відправлення на фронт.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Сполученому Королівству за запровадження санкцій проти осіб, причетних до виробництва російських дронів та експлуатації іноземних громадян у війні проти України.

На його думку, цей рішучий крок сприяє послабленню військового потенціалу Росії.

– Ми закликаємо до подальших скоординованих зусиль із міжнародними партнерами для розширення та ефективного впровадження цих заходів. Також ми залишаємося відданими подальшій співпраці для забезпечення відповідальності всіх винних, – йдеться у заяві.

Як додав міністр, міцне партнерство між Україною та Великою Британією залишається ключовим фактором для досягнення тривалого миру на території Європи.

