В связи с усилением обстрелов и значительным падением пассажиропотока — почти на 57% — на запорожском направлении были пересмотрены маршруты ряда поездов. В результате часть популярных рейсов из крупных городов Украины временно сократили до Днепра, а отдельные прямые рейсы, в частности из Одессы, отменили.

Об актуальных изменениях стало известно из ответа на официальный запрос Суспільного к Укрзализныце. В компании подробно объяснили, как сейчас организовано движение поездов в Запорожье и какие альтернативы предложили пассажирам.

Почему поезд Интерсити больше не ходит в Запорожье и планируют ли его возобновить, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Какие поезда сейчас курсируют в Запорожье

По информации, предоставленной в ответе на запрос Суспільного, в настоящее время прямое железнодорожное сообщение с Запорожьем обеспечивают лишь несколько основных рейсов:

№ 5/6 Запорожье — Ясиня

№ 37/38 Запорожье — Киев

№ 39/40 Запорожье — Солотвино

Кроме того, еще два поезда из Львова добираются до Запорожья в так называемом “двухгрупповом” формате. Это означает, что в Днепре вагоны разных рейсов объединяют в один состав:

№ 86/85 Львов — Запорожье (сцепляется с поездом из Ясини, отправление в 08:00)

№ 128/127 Львов — Запорожье (соединяется с поездом из Перемышля, отправление в 13:05)

Почему поезд Интерсити Киев — Запорожье больше не ходит: какие рейсы ограничили или отменили

Как пояснили в Укрзализныце на запрос Суспільного, часть маршрутов решили сократить до Днепра:

№ 4/3 Ужгород — Днепр

№ 88/87 Ковель — Днепр

№ 732/731 Киев — Днепр (Интерсити)

Итак, поезд Интерсити Киев — Запорожье № 732/731 следует не до Запорожья, а до Днепра. Также отменен поезд № 52/51 Одесса — Запорожье.

На данный момент в Укрзализныце не сообщают, возобновят ли движение поезда Интерсити Киев — Запорожье.

Как добраться до Запорожья с пересадками

После отмены прямого сообщения с Одессой пассажирам предлагают варианты путешествия с пересадкой в Днепре.

Из Одессы в Запорожье:

поезд № 54 Одесса — Днепр (прибытие в 08:56);

пересадка на поезд № 40 Солотвино — Запорожье (отправление в 09:16).

Из Запорожья в Одессу:

поезд № 86/85 Запорожье — Львов до Днепра (прибытие в 20:43);

пересадка на поезд № 53 Днепр — Одесса (отправление в 21:03).

Важно учесть, что на пересадку предусмотрено около 20 минут, поэтому пассажирам рекомендуют заранее подготовиться к выходу из вагона.

Эвакуационный вагон: как организован выезд

Отдельно в Укрзализныце рассказали об эвакуационных перевозках. Из Запорожья продолжает курсировать специальный бесплатный вагон в составе поезда № 127 Запорожье — Львов.

Основные условия:

рейс осуществляется через день;

предусмотрен один эвакуационный вагон;

попасть в него можно только по предварительным спискам, которые формирует областная администрация.

Посадка пассажиров происходит при участии представителей власти, полиции и волонтеров. Работники поезда к этому процессу не привлекаются.

Из-за перебоев в движении поездов местные власти совместно с Укрзализныцей ввели дополнительную логистику — автобусные перевозки между Запорожьем и Днепром.

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, вначале эти перевозки работали нестабильно, однако впоследствии их удалось наладить. Часть рейсов финансировали международные партнеры, тогда как основную нагрузку взял на себя областной бюджет.

Пока неизвестно, начнет ли Интерсити ходить в Запорожье. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, транспортное сообщение с Запорожьем продолжает функционировать — хотя и в измененном формате с пересадками и дополнительными маршрутами.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.