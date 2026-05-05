Сили оборони атакували оборонне підприємство ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах, найбільший нафтопереробний завод на Північному Заході Росії Киришинефтеоргсинтез та нафтоперекачувальну станцію Кіріші у Ленінградській області.

Інформацію про це підтвердили президент Володимир Зеленський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді, Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України.

Чебоксари: удар по заводу ВНДІР-Прогрес

За словами Зеленського, вночі відбулися бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo по декількох цілях російських окупантів, зокрема, по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах.

Він розповів, що українські Фламінго подолали відстань у понад 1,5 тис. км.

На заводі у Чебоксарах виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Також підприємство постачає елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки.

– Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, – стверджує Зеленський.

Our long-range sanctions continue to provide an entirely just response to Russian strikes. Last night, combat launches of F-5 Flamingo cruise missiles were carried out as part of the Armed Forces’ Deep Strike operation against several enemy targets, including military-industrial… pic.twitter.com/ndxnuIenyO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 5, 2026

Водночас очільник Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив повторні удари по Чебоксарах, але не уточнив локації влучень.

Як стверджують у регіональному МОЗ, внаслідок нічної атаки на Чебоксари постраждали троє людей. У місті частково перекрито рух, а школи та технікуми перевели на дистанційне навчання.

За даними Генерального штабу ЗСУ, завод ВНДІР-Прогрес у Чебоксарах виробляє супутникові ГНСС-приймачі та антени для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу Комета. Вони використовуються в Shahed, ракетах Іскандер-М та Калібр.

Де розташовані Чебоксари

Чебоксари – це столиця Чуваської Республіки в Російській Федерації. Місто розташоване на правому березі річки Волга між Нижнім Новгородом та Казанню.

До складу Чебоксар входять три райони. Серед них – Калінінський, Ленінський, Московський і Заволзьке територіальне управління. Чебоксари мають місто-супутник — Новочебоксарськ.

Атака на Киришинефтеоргсинтез у Ленінградській області

На території ТОВ Киришинефтеоргсинтез (КІНЕФ) у місті Кіріші Ленінградської області спалахнула пожежа внаслідок атаки безпілотників. Влада регіону визнала, що саме нафтопереробний завод був основною ціллю удару.

За інформацією СБУ, на Кірішінафтооргсинтез зафіксували влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти.

Водночас на території нафтоперекачувальної станції уразили резервуар із нафтопродуктами, уточнили в СБУ.

КІНЕФ є одним із найбільших нафтопереробних заводів на північному заході Росії. Це не перша спроба атаки на підприємство, яке має стратегічне значення для паливного забезпечення регіону.

Крім цього, за даними Генерального штабу ЗСУ, минулої доби українські воїни успішно уразили польовий склад пально-мастильних матеріалів у районі Ведмежого на Луганщині, командно-спостережний пункт (Сміле) та радіолокаційну станцію Каста (Єлисеївка) у Запорізькій області, а також склад матеріально-технічних засобів на околицях міста Донецьк.

