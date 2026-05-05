Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 5 мая: ВСУ уничтожили 970 оккупантов и 80 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 970 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 5 мая 2026
- личного состава — около 1 336 120 (+970) человек,
- танков — 11 917 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 24 510 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 41 386 (+80) ед,
- реактивных систем залпового огня — 1 770 (+3) ед,
- средств противовоздушной обороны — 1 361 (+4) ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 352 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 320 (+3) ед,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 274 030 (+1 968) ед,
- крылатых ракет — 4 584 ед,
- кораблей (катеров) — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 94 030 (+206) ед,
- специальной техники — 4 170 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.
