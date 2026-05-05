За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 970 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 5 мая 2026

  • личного состава — около 1 336 120 (+970) человек,
  • танков — 11 917 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 24 510 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 41 386 (+80) ед,
  • реактивных систем залпового огня — 1 770 (+3) ед,
  • средств противовоздушной обороны — 1 361 (+4) ед,
  • самолетов — 435 ед,
  • вертолетов — 352 ед,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 320 (+3) ед,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 274 030 (+1 968) ед,
  • крылатых ракет — 4 584 ед,
  • кораблей (катеров) — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 94 030 (+206) ед,
  • специальной техники — 4 170 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

