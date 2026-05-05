Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 970 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 5 травня 2026

  • особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб,
  • танків – 11 917 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 41 386 (+80) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 770 (+3) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 361 (+4) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.,
  • крилатих ракет – 4 584 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 94 030 (+206) од.,
  • спеціальної техніки – 4 170 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

