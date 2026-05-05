Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 5 травня: ЗСУ знищили 970 окупантів та 80 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 970 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 5 травня 2026
- особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб,
- танків – 11 917 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.,
- артилерійських систем – 41 386 (+80) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 770 (+3) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 361 (+4) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.,
- крилатих ракет – 4 584 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 030 (+206) од.,
- спеціальної техніки – 4 170 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 532-гу добу.
