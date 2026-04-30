Європа не повинна просити Росію про переговори, краще створити умови, за яких Москва сама перейде до реального діалогу.

Про це сказала очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас.

Як ЄС хоче примусити РФ до діалогу

Кая Каллас наголосила, що відсутність кроків з боку Москви пояснює, чому Брюссель не вважає за необхідне звертатися з подібними ініціативами.

За її словами, Європа не повинна діяти з позиції слабкості та прохача.

– Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, “будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами”, але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від імітації до реальних перемовин, – пояснила свою позицію очільниця дипломатії ЄС.

Також вона повідомила про майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі.

За її словами, під час переговорів варто визначити ключові вимоги до РФ після завершення війни.

– Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому… Перед тим як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити, – розповіла чиновниця.

Нагадаємо, що 23 квітня ЄС розблокував пакет фінансової допомоги Україні на суму €90 млрд.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший транш із європейського пакету фінансової допомоги для України на суму €90 млрд планують спрямувати на розвиток вітчизняного оборонного виробництва, зокрема дронів і військових технологій.

