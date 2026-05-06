Правоохранители установили личность российского командира, который во время боев в Донецкой области приказывал подчиненным убивать гражданских жителей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе генерального прокурора.

Преступные приказы российского командира: что известно

По данным следствия, речь идет о Василии Блащуке — младшем лейтенанте ВС РФ, командире штурмового взвода 237 танкового полка 20 армии Московского военного округа.

17 сентября 2025 года во время штурма поселка Шандриголово Лиманской общины он руководил так называемой зачисткой жилой застройки.

В домах находились гражданские жители — без оружия, которые не участвовали в боевых действиях и не представляли угрозы.

Несмотря на это, командир отдал подчиненным приказ открывать огонь по всем, кого они обнаружат.

Указания передавались через переносную радиостанцию. Во время радиоэфира он неоднократно повторял приказ на убийство гражданского населения.

— Убивать всех без разбора… Все дома зачистить… всех в расход! — отдал приказ Блащук.

Он также инструктировал военных проверить оружие, подготовить гранаты и заходить в дома с готовностью “убить все живое”.

После получения этих приказов российские военные расстреливали местных жителей почти в упор — как на улицах, так и в жилых домах.

В результате этого по меньшей мере один гражданский был убит.

Чтобы скрыть преступление, тело погибшего оккупанты спрятали на территории частного домовладения.

В СБУ отмечают, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций по защите гражданского населения во время войны.

На основании собранных доказательств Блащуку заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

