Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери РФ на 6 мая: ВСУ уничтожили 1 050 оккупантов и более 2 тысяч БпЛА
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 050 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 6 мая 2026 года
- личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек,
- танков — 11 918 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед,
- реактивных систем залпового огня — 1 775 (+5) ед,
- средств противовоздушной обороны — 1 363 (+2) ед,
- самолетов — 435 ед,
- вертолетов — 352 ед,
- наземных робототехнических комплексов — 1 332 (+12) ед,
- беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед,
- крылатых ракет — 4 585 +(1) ед,
- кораблей и катеров — 33 ед,
- подводных лодок — 2 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 94 312 (+282) ед,
- специальной техники — 4 170 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.
Сейчас смотрят
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.