За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте по меньшей мере 1 050 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 6 мая 2026 года

  • личного состава — около 1 337 170 (+1 050) человек,
  • танков — 11 918 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 24 515 (+5) ед,
  • артиллерийских систем — 41 478 (+92) ед,
  • реактивных систем залпового огня — 1 775 (+5) ед,
  • средств противовоздушной обороны — 1 363 (+2) ед,
  • самолетов — 435 ед,
  • вертолетов — 352 ед,
  • наземных робототехнических комплексов — 1 332 (+12) ед,
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня — 276 061 (+2 031) ед,
  • крылатых ракет — 4 585 +(1) ед,
  • кораблей и катеров — 33 ед,
  • подводных лодок — 2 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 94 312 (+282) ед,
  • специальной техники — 4 170 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Тишина должна быть каждый день: Зеленский отреагировал на удары по Запорожью и Днепру
Зеленский: тишина должна быть каждый день, а не несколько часов для парада

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.