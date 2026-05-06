Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 6 травня: ЗСУ знищили 1 050 окупантів та понад 2 тисячі БпЛА
Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 050 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 6 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб,
- танків – 11 918 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.,
- артилерійських систем – 41 478 (+92) од.,
- реактивних систем залпового вогню – 1 775 (+5) од.,
- засобів протиповітряної оборони – 1 363 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.,
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.,
- крилатих ракет – 4 585 (+1) од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 94 312 (+282) од.,
- спеціальної техніки – 4 170 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
