Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 050 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 6 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб,
  • танків – 11 918 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 41 478 (+92) од.,
  • реактивних систем залпового вогню – 1 775 (+5) од.,
  • засобів протиповітряної оборони – 1 363 (+2) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.,
  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.,
  • крилатих ракет – 4 585 (+1) од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 94 312 (+282) од.,
  • спеціальної техніки – 4 170 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Тиша має бути щодня: Зеленський відреагував на удари по Запоріжжю та Дніпру
Зеленський: тиша має бути щодня, а не кілька годин для параду

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.