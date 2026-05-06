Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1 050 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 6 травня 2026 року

особового складу – близько 1 337 170 (+1 050) осіб,

танків – 11 918 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 515 (+5) од.,

артилерійських систем – 41 478 (+92) од.,

реактивних систем залпового вогню – 1 775 (+5) од.,

засобів протиповітряної оборони – 1 363 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 332 (+12) од.,

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 276 061 (+2 031) од.,

крилатих ракет – 4 585 (+1) од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 94 312 (+282) од.,

спеціальної техніки – 4 170 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 533-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

