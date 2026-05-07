У ніч на 7 травня, починаючи з 19:00 6 травня, Росія атакувала Україну 102 ударними БпЛА та дронами-імітаторами.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 травня: що відомо

Російські війська випустили 102 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники Гербера, Італмас і дрони-імітатори Пародія.

Пуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька і Криму (Гвардійське).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 92 ворожі дрони на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА у 6 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 4 місцях.

Зокрема у ніч проти 7 травня прогриміли вибухи у Дніпрі.

За попередньою інформацією, один із ворожих ударів спричинив пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. Полум’я швидко поширилося, однак рятувальникам вдалося його ліквідувати.

Через вибухи пошкоджено також кілька сусідніх будинків і припарковані поруч автомобілі.

Постраждали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.

За даними Повітряних сил, ворожа атака триває – у повітряному просторі країни досі фіксуються ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 534-ту добу.

