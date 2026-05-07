Росія вночі запустила по Україні 102 дрони: як відпрацювало ППО
У ніч на 7 травня, починаючи з 19:00 6 травня, Росія атакувала Україну 102 ударними БпЛА та дронами-імітаторами.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 7 травня: що відомо
Російські війська випустили 102 ударні БпЛА типу Shahed, а також безпілотники Гербера, Італмас і дрони-імітатори Пародія.
Пуски здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерова, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із тимчасово окупованих Донецька і Криму (Гвардійське).
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 92 ворожі дрони на Півночі та Сході країни.
Водночас зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА у 6 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще у 4 місцях.
Зокрема у ніч проти 7 травня прогриміли вибухи у Дніпрі.
За попередньою інформацією, один із ворожих ударів спричинив пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку. Полум’я швидко поширилося, однак рятувальникам вдалося його ліквідувати.
Через вибухи пошкоджено також кілька сусідніх будинків і припарковані поруч автомобілі.
Постраждали двоє людей — 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.
За даними Повітряних сил, ворожа атака триває – у повітряному просторі країни досі фіксуються ворожі дрони.
