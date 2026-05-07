Завтра, 8 мая, графики отключения света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности применяться не будут.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света на 8 мая

– Завтра, в пятницу, ограничения на поставку электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Энергоемкие процессы рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 17:00.

Напомним, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт-ч — до 31 октября 2026 года.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что данное решение было принято для поддержки домохозяйств, которые используют электроэнергию в качестве основного источника отопления.

Прежде всего это касается частных домов и квартир с электрическим отоплением.

Также речь идет о многоквартирных домах, которые не имеют подключения к газоснабжению, централизованному или автономному теплоснабжению.

