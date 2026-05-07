В Укрэнерго сообщили, будут ли отключать свет в Украине 8 мая
Завтра, 8 мая, графики отключения света для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности применяться не будут.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света на 8 мая
– Завтра, в пятницу, ограничения на поставку электроэнергии не планируется, – говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.
Энергоемкие процессы рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 17:00.
Напомним, Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт-ч — до 31 октября 2026 года.
Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что данное решение было принято для поддержки домохозяйств, которые используют электроэнергию в качестве основного источника отопления.
Прежде всего это касается частных домов и квартир с электрическим отоплением.
Также речь идет о многоквартирных домах, которые не имеют подключения к газоснабжению, централизованному или автономному теплоснабжению.