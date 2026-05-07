Завтра, 8 травня, графіки відключення світла для побутових споживачів та графіки обмеження потужності для промисловості не будуть застосовуватися.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла на 8 травня

– Завтра, у п’ятницю, обмеження постачання електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – 18:00 до 22:00.

Енергоємні процеси радять перенести на денний час – з 10:00 до 17:00.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення — 4,32 грн за кВт-год — до 31 жовтня 2026 року.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що дане рішення ухвалили для підтримки домогосподарств, які використовують електроенергію як основне джерело опалення.

Передусім це стосується приватних будинків і квартир з електричним опаленням.

Також йдеться про багатоквартирні будинки, які не мають підключення до газопостачання, централізованого чи автономного теплопостачання.

