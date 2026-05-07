Секретар РНБО Рустем Умєров 7 травня проведе низку зустрічей із представниками президента США.

Сторони обговорять питання звільнення українських полонених із РФ та активізацію дипломатичного процесу.

Про це сьогодні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Умєров зустрінеться із представниками Трампа

– Доповідь Рустема Умєрова. Секретар РНБО України сьогодні проведе ряд зустрічей із представниками президента Сполучених Штатів, – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що сторони визначили основні завдання, серед яких пріоритетним є гуманітарний напрямок.

– Сподіваємося, що вдасться провести новий етап звільнення полонених. Друге – активізація дипломатичного процесу, – додав глава держави.

Президент також зазначив, що між Україною та американською стороною триває постійна комунікація.

Крім того, відомо про “відповідне спілкування партнерів із російською стороною”.

– Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо нашої співпраці з Америкою. За підсумками сьогоднішніх зустрічей очікую на детальну доповідь, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення у російському полоні перебувають понад тисячу українців.

За його словами, серед полонених є як військові, так і цивільні, які опинилися в зоні просування російських військ на початку вторгнення.

