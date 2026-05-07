Правоохранители задержали военнослужащего одной из воинских частей в Днепропетровской области, который жестоко избил своего побратима перед строем.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Видео избиения побратима военнослужащим опубликовал ряд украинских изданий.

По информации ГБР, после инцидента инициатор драки самовольно покинул часть, что в Днепропетровской области, и несколько дней скрывался от правоохранителей.

Как узнало следствие, мужчина, который имел самое низкое воинское звание и статус, пытался установить среди личного состава свои “порядки”, чтобы другие военные выполняли его “приказы”.

С этой целью военнослужащий организовал построение, чтобы показать, что ждет людей, которые откажутся ему подчиняться.

По данным ГБР, 1 мая мужчина начал самовольно строить личный состав, вызвал из строя одного из военных, к которому испытывал личную неприязнь, после чего стал наносить ему удары.

Побратим потерял сознание после избиения, вскоре военнослужащий связал ему руки пластиковыми стяжками. Но когда побратим пришел в себя, избиение продолжилось.

Мужчина агрессивно подавлял попытки других бойцов вмешаться и прекратить насилие. Одному из военных он даже отдал приказ снимать весь процесс на телефон.

После избиения побратима госпитализировали в медицинское учреждение. Ему оказали необходимую помощь. Состояние мужчины оценивают как удовлетворительное.

Вскоре военнослужащий самовольно покинул часть и скрывался от стражей порядка. Однако его местонахождение удалось установить, после чего его задержали.

Решается вопрос сообщения ему о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 127), дезертирстве (ч. 4 ст. 408) и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ч. 2 ст. 406) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Государственном бюро расследований, по этим статьям предусмотрено до 12 лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в одной из воинских частей перед строем избили военнослужащего. Тогда на распространенную видеозапись отреагировали в Сухопутных войсках ВСУ и Военной службе правопорядка.

