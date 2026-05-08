Удар по Красной площади в Москве имел бы символический эффект и привлек бы внимание всего мира, однако тратить дроны на такие цели нецелесообразно из-за усиленной системы охраны столицы РФ.

Вместо этого более эффективными могут быть атаки на энергетический сектор или военные объекты РФ.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Мадяр Бровди, сообщает The Guardian.

Мадяр прокомментировал возможный удар по Красной площади

Он признал, что “символический” удар по Красной площади привлек бы внимание международного сообщества.

Однако отметил, что Украина, вероятно, будет наносить удары в тех местах, где российская противовоздушная оборона менее мощная.

— Зачем тратить дроны на большую стену (усиленную охрану Москвы, — Ред.)? Если нанести удар по энергетическому сектору или военным объектам, это будет более эффективный удар, на периферии, — пояснил Мадяр.

Ранее Бровди заявлял, что украинские военные перевыполняют план по уничтожению российских сил.

По его словам, Силы беспилотных систем составляют лишь 2% от общей численности ВСУ, однако обеспечивают треть всех поражений целей противника.

Он также подчеркнул, что территория России на расстоянии 1 500–2 000 км больше не может считаться безопасным тылом, поскольку украинские беспилотники способны наносить удары вглубь страны-агрессора.

Бровди назвал приоритетом уменьшение преимущества РФ в живой силе.

По его словам, экипажи дронов должны ежемесячно уничтожать больше российских военных, чем Россия способна мобилизовать — более 30 тыс. человек.

