Удар по Червоній площі в Москві мав би символічний ефект і привернув би увагу всього світу, однак витрачати дрони на такі цілі недоцільно через посилену систему охорони столиці РФ.

Натомість ефективнішими можуть бути атаки на енергетичний сектор або військові об’єкти РФ.

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді, повідомляє The Guardian.

Він визнав, що “символічний” удар по Червоній площі привернув би увагу міжнародної спільноти.

Однак зазначив, що Україна, ймовірно, завдаватиме ударів у тих місцях, де російська протиповітряна оборона менш потужна.

– Навіщо витрачати дрони на велику стіну (посилену охорону Москви, – Ред.)? Якщо ви завдасте удару по енергетичному сектору або військовим об’єктам, це буде кращий удар, на периферії, – пояснив Мадяр.

Раніше Бровді заявляв, що українські військові перевиконують план зі знищення російських сил.

За його словами, Сили безпілотних систем складають лише 2% від загальної чисельності ЗСУ, однак забезпечують третину всіх уражень цілей противника.

Він також наголосив, що територія Росії на відстані 1 500–2 000 км більше не може вважатися безпечним тилом, оскільки українські безпілотники здатні завдавати ударів углиб країни-агресора.

Бровді назвав пріоритетом зменшення переваги РФ у живій силі.

За його словами, екіпажі дронів мають щомісяця знищувати більше російських військових, ніж Росія здатна мобілізувати – понад 30 тис. осіб.

Фото: Роберт Бровді

