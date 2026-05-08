Укрэнерго сообщило, что в субботу, 9 мая, графики отключения электроэнергии в Украине применять не планируют.

Потребителей призвали экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы.

Графики отключения света 9 мая: будут ли введены

— Завтра, в субботу, применение мер по ограничению электроэнергии не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.

В то же время энергетики рекомендуют по возможности переносить наиболее энергоемкие процессы на дневной период — с 11:00 до 15:00.

Сейчас смотрят

Также в Укрэнерго призвали ограничить использование мощных электроприборов в вечернее время — с 18:00 до 22:00.

Напомним, в Киеве построили дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт для резервного обеспечения критической инфраструктуры электроэнергией.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, строительство дизельного энергокомплекса стало одним из этапов подготовки столицы к следующему отопительному сезону.

Работы ведутся сразу по нескольким направлениям: восстановление поврежденных объектов инфраструктуры, инженерная защита объектов, развитие когенерации, резервного питания и резервной системы теплоснабжения.

На объектах проводят ремонтные и строительные работы, устанавливают новое оборудование и привлекают профильных специалистов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.