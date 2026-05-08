Чи вимикатимуть світло в Україні 9 травня – дані Укренерго
Укренерго повідомило, що в суботу, 9 травня, графіки відключення електроенергії в Україні застосовувати не планують.
Споживачів закликали ощадливо користуватися електроенергією у вечірні години.
Графіки відключення світла 9 травня: чи будуть запроваджені
– Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження електроенергії не планується, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Водночас енергетики рекомендують за можливості переносити найбільш енерговитратні процеси на денний період – з 11:00 до 15:00.
Також в Укренерго закликали обмежити використання потужних електроприладів у вечірній час – із 18:00 до 22:00.
Нагадаємо, у Києві побудували дизельний енергокомплекс потужністю понад 5 МВт для резервного забезпечення критичної інфраструктури електроенергією.
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, будівництво дизельного енергокомплексу стало одним із етапів підготовки столиці до наступного опалювального сезону.
Роботи тривають одразу за кількома напрямами: відновлення пошкоджених об’єктів інфраструктури, інженерний захист об’єктів, розвиток когенерації, резервного живлення та резервної системи теплопостачання.
На об’єктах проводять ремонтні та будівельні роботи, встановлюють нове обладнання та залучають профільних спеціалістів.