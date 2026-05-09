Готував вбивство високопосадовця ВМС ЗСУ до 9 травня: в Одесі затримали агента Кремля
- СБУ запобігла замаху на високопосадовця ВМС ЗСУ в Одесі та затримала агента РФ, який готував вбивство 9 травня.
- За даними слідства, кілер мав розстріляти українського офіцера біля його будинку з автомата АК-74, отриманого зі схрону.
- Затриманим виявився рецидивіст із Донеччини, якому вже повідомили про підозру у держзраді та замаху на теракт.
Контррозвідка СБУ запобігла замаху на високопосадовця Військово-Морських сил ЗСУ в Одесі. Російського агента, який готував вбивство українського офіцера, затримали під час спецоперації 8 травня.
В Одесі попередили вбивство українського офіцера
За даними Служби безпеки України, замах планувався 9 травня. У російських спецслужбах розраховували використати вбивство для створення пропагандистського ефекту.
Слідство встановило, що виконавцем мав стати завербований рецидивіст із Донеччини, який раніше був засуджений за умисне вбивство. Чоловік шукав “легкий заробіток” у Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російських кураторів.
Після вербування агент прибув до Одеси, орендував квартиру та почав стеження за українським військовим. Він вивчив маршрут пересування офіцера, прилеглу територію та визначив місце для засідки.
За інформацією СБУ, фігурант планував відкрити вогонь по офіцеру в момент, коли той виїжджатиме з подвір’я на автомобілі. Для виконання завдання агент отримав координати схрону, де зберігалися автомат АК-74 та боєприпаси. Зброю він перевозив у сумці з подвійним дном.
Під час обшуків правоохоронці вилучили автомат, споряджені магазини та мобільний телефон із доказами зв’язку з російськими спецслужбами.
Затриманому повідомили про підозру за статтями про державну зраду в умовах воєнного стану та незакінчений замах на теракт. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.