Украина вводит режим тишины с полуночи 6 мая – Зеленский
Президент Владимир Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая. Украина заявила о готовности действовать зеркально и призвала Россию к реальным шагам по прекращению войны.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на канале президента в Telegram.
Режим тишины в Украине: что сказал Зеленский
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что от России до сих пор не было никакого официального обращения к Украине по поводу прекращения боевых действий, о котором есть заявление в социальных сетях.
– Мы считаем, что человеческая жизнь несравнимо большей ценностью, чем “празднование” любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента, – подчеркнул президент.
Украинский лидер пояснил, что российским вождям пора делать реальные шаги для завершения начатой ими войны.
— Если российское Министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины, — отметил Зеленский.
Позже глава МИД Андрей Сибига добавил, что считает справедливым заявление президента Владимира Зеленского, ведь мир не может ждать “парадов” и “празднований”.
– Если Москва готова прекратить военные действия, она может это сделать уже завтра вечером. Украина готова: в полночь с 5 на 6 мая. Это серьезное предложение прекратить войну и обратиться к дипломатии, – отметил он.
Сибига попросил всех партнеров Украины и все миролюбивые государства в целом поддержать этот призыв к прекращению военных действий.
Министр подытожил, что 6 мая покажет, серьезно ли настроена Москва и чего она действительно хочет – мира или военных парадов.
Напомним, РФ объявила “перемирие” на 8-9 мая и пригрозила ударом по центру Киева.