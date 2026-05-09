В воскресенье, 10 мая, в Украине не планируют отключать электроснабжение.

Об этом сообщает Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Будут ли действовать графики отключения света на 10 мая в Украине

По информации Укрэнерго, на территории Украины не будут применяться графики отключения электричества в течение воскресенья, 10 мая.

Однако в компании считают, что необходимо перенести энергоемкие процессы на дневное время – в период с 11:00 до 15:00.

В то же время потребителей призывают не включать несколько мощных электроприборов одновременно в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

8 мая Укрэнерго сообщало, что были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Запорожской и Черниговской областях в результате российских ударов. После этого энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей.

Кроме этого, в результате непогоды без света оказались семь населенных пунктов в Ивано-Франковской области.

Как отмечали в Укрэнерго, в Одесской области оператор системы распределения применял сетевые ограничения, а графики отключений света не действовали во время этого.

