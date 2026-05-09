Відключення світла в Україні 10 травня: чи будуть обмеження у неділю
У неділю, 10 травня, в Україні не планують відключати електропостачання.
Про це повідомляє Національна енергетична компанія Укренерго.
Чи діятимуть графіки відключення світла на 10 травня в Україні
За інформацією Укренерго, на території України не застосовуватимуть графіків відключення електрики протягом неділі, 10 травня.
Проте в компанії вважають, що необхідно перенести енергоємні процеси на денний час – у період з 11:00 до 15:00.
Водночас споживачів закликають не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00.
8 травня Укренерго повідомляло, що були нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій та Чернігівській областях внаслідок російських ударів. Після цього енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх споживачів.
Крім цього, внаслідок негоди без світла опинилися сім населених пунктів в Івано-Франківській області.
Як зазначали в Укренерго, в Одеській області оператор системи розподілу застосовував мережеві обмеження, а графіки відключень світла не діяли під час цього.