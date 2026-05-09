Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували понад 1000 російських окупантів та 82 артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 9 травня

особового складу – близько 1 340 270 осіб (+1 080),

танків – 11 920 (+1) од.,

бойових броньованих машин – 24 541 (+3) од.,

артилерійських систем – 41 712 (+82) од.,

РСЗВ – 1 780 (+2) од.,

засобів ППО – 1 371 (+1) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 351 (+7) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 281 208 (+1 479) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 252 (+373) од.,

спеціальної техніки – 4 173 од.

8 травня президент Володимир Зеленський заявив, що попри заяви російської сторони про “режим тиші”, окупаційні війська продовжували обстріли та штурми на фронті. Президент наголосив, що окупанти навіть не намагалися імітувати припинення вогню.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що РФ терміново розгортає ще чотири полки, 24 дивізіони та 162 батареї для протидії українським ударним безпілотникам.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 536-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ

