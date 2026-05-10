Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Карта боевых действий на 10 мая 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Противник задействовал для нанесения ударов 4737 дронов-камикадзе и осуществил 1524 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 10 мая 2026
Потери РФ в войне на 10 мая 2026 года
- личного состава – около 1 341 110 (+840) человек,
- танков – 11 920 шт.,
- боевых бронированных машин – 24 544 (+3) шт.,
- артиллерийских систем – 41 787 (+75) шт.,
- РСЗО – 1 782 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 373 (+2) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 352 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 362 (+11) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 282 697 (+1 489) шт.,
- крылатых ракет – 4 585 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 479 (+227) шт.,
- специальной техники – 4 176 (+3) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1536-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Сейчас смотрят
Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.