Станом на кінець минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Противник задіяв для ураження 4737 дронів-камікадзе та здійснив 1524 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 10 травня 2026

Втрати РФ у війні на 10 травня 2026

особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб,

танків – 11 920 од.,

бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.,

артилерійських систем – 41 787 (+75) од.,

РСЗВ – 1 782 (+2) од.,

засобів ППО – 1 373 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 479 (+227) од.,

спеціальної техніки – 4 176 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1537-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

