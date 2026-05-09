Путин допустил возможность встречи с Зеленским “в третьей стране” и выдвинул условие
- Путин заявил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским на территории третьего государства при подготовке финального договора "на длительную перспективу".
- В то же время в Офисе президента Украины отмечают, что переговоры в Москве невозможны, а площадкой для диалога могут стать страны Европы, Ближнего Востока или США.
Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и территории третьей страны.
Заявление главы Кремля цитируют российские издания.
Путин об условиях встречи с Зеленским
Ранее Кремль настаивал на переговорах исключительно в Москве, однако теперь ключевым требованием Путин назвал готовность к подписанию финального договора, чтобы встретиться с Зеленским.
Как утверждает глава Кремля, встреча на территории третьей страны может состояться только при достижении конкретных договоренностей.
– Можно встретиться и в третьей стране. Но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу, – заявил Путин.
В то же время он подчеркнул, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.
Кроме того, Путин утверждает, что знает о готовности Зеленского к переговорам, однако он призвал его приехать в столицу России. Он заявил, что желающий встретиться должен приезжать в Москву.
Глава Кремля добавил, что ситуация в “украинском конфликте” (так российская пропаганда называет полномасштабную войну против Украины) близится к завершению.
Путин также сообщил, что видит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера наиболее подходящей кандидатурой для роли посредника в переговорах между РФ и Европейским Союзом.
Может ли состояться встреча Зеленского с Путиным
Недавно советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве, потому что сам формат переговоров невозможен в столице государства-агрессора.
9 мая помощник диктатора РФ Юрий Ушаков сказал, что Путин готов провести встречу с Зеленским в Москве.
Сам президент Украины уже заявлял, что встреча с российским диктатором не может пройти в Москве. Однако местом для диалога может стать Ближний Восток, Европа, США или другие страны.