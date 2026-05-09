Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и территории третьей страны.

Заявление главы Кремля цитируют российские издания.

Путин об условиях встречи с Зеленским

Ранее Кремль настаивал на переговорах исключительно в Москве, однако теперь ключевым требованием Путин назвал готовность к подписанию финального договора, чтобы встретиться с Зеленским.

Как утверждает глава Кремля, встреча на территории третьей страны может состояться только при достижении конкретных договоренностей.

– Можно встретиться и в третьей стране. Но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности на длительную историческую перспективу, – заявил Путин.

В то же время он подчеркнул, что Кремль якобы никогда не отказывался от личных контактов.

Кроме того, Путин утверждает, что знает о готовности Зеленского к переговорам, однако он призвал его приехать в столицу России. Он заявил, что желающий встретиться должен приезжать в Москву.

Глава Кремля добавил, что ситуация в “украинском конфликте” (так российская пропаганда называет полномасштабную войну против Украины) близится к завершению.

Путин также сообщил, что видит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера наиболее подходящей кандидатурой для роли посредника в переговорах между РФ и Европейским Союзом.

Может ли состояться встреча Зеленского с Путиным

Недавно советник Офиса президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве, потому что сам формат переговоров невозможен в столице государства-агрессора.

9 мая помощник диктатора РФ Юрий Ушаков сказал, что Путин готов провести встречу с Зеленским в Москве.

Сам президент Украины уже заявлял, что встреча с российским диктатором не может пройти в Москве. Однако местом для диалога может стать Ближний Восток, Европа, США или другие страны.

