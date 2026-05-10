Наразі кремлівський диктатор Володимир Путін нарешті готовий до зустрічей щодо закінчення війни, до чого його підштовхувала Україна, заявив Володимир Зеленський.

Путін нарешті готовий до зустрічей щодо закінчення війни

Україна підштовхнула кремлівського диктатора Володимира Путіна до готовності до переговорів, повідомив у вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський.

– Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну і надійно гарантувати безпеку, – заявив Зеленський у відеозверненні.

Зеленський про недотримання Росією режиму тиші на фронті

Станом на зараз, РФ не здійснювала масованих атак – ракетних ударів, авіаційних, проте у фронтових районах, у громадах поблизу фронту спокою не було, повідомив голова нашої держави.

– Росіяни продовжують свою штурмову активність на тих напрямках, які для них ключові. Є обстріли, були дронові удари різних типів на фронті. За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе, – повідомив він у Telegram.

Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають позиції саме так, як потрібно, наголосив президент.

Водночас голова нашої держави зауважив, що вчора й сьогодні Україна утримувалась від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

– У подальшому будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними.

Крім того, президент зазначив, що відстань при цьому вже має все менше значення і Україна продемонструвала це своєю далекобійністю.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та РФ погодили режим тиші на 9, 10 та 11 травня.

