Правительство Украины запускает национальную программу Опыт имеет значение, которая поможет людям старше 50 лет вернуться на рынок труда, пройти стажировку и найти работу.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство запускает национальную программу стажировки 50+

По словам главы правительства, проблема нехватки кадров уже сейчас стала одним из главных вызовов для украинской экономики. Особенно остро дефицит работников ощущают строительная сфера и оборонная промышленность.

Сейчас смотрят

— Люди — основа нашей устойчивости и экономической жизнеспособности. Каждый и каждая нужны экономике в условиях войны и восстановления страны, — подчеркнула Свириденко.

Правительственная программа предусматривает три основных этапа.

Первый — обучение и подготовка к новому этапу карьеры. Участникам помогут обновить резюме, адаптироваться к современным требованиям рынка труда и приобрести практические навыки.

Второй этап — встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.

Третий — трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшей работы.

В Кабмине поясняют, что во время стажировки кандидат сможет ознакомиться с рабочими процессами, а работодатель — оценить его соответствие должности.

Программа будет реализовываться совместно с Государственным центром занятости, представителями бизнеса и общественными партнерами.

Юлия Свириденко сообщила, что правительство также проанализировало ситуацию с трудоустройством людей старшего возраста.

По результатам исследования Рынок труда после 50 лет, основной проблемой для кандидатов 50+ является не отсутствие опыта, а цифровые барьеры и возрастные стереотипы.

В частности, 65% работодателей заявили о недостатке цифровых навыков у кандидатов старшего возраста, а еще 60% компаний признали влияние возрастных предубеждений при найме сотрудников.

В то же время работодатели положительно оценивают надежность и профессиональный опыт таких работников.

Фото: Юлия Свириденко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.