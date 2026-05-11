Опыт имеет значение: в Украине запускают программу стажировки для людей в возрасте 50+
Правительство Украины запускает национальную программу Опыт имеет значение, которая поможет людям старше 50 лет вернуться на рынок труда, пройти стажировку и найти работу.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Правительство запускает национальную программу стажировки 50+
По словам главы правительства, проблема нехватки кадров уже сейчас стала одним из главных вызовов для украинской экономики. Особенно остро дефицит работников ощущают строительная сфера и оборонная промышленность.
— Люди — основа нашей устойчивости и экономической жизнеспособности. Каждый и каждая нужны экономике в условиях войны и восстановления страны, — подчеркнула Свириденко.
Правительственная программа предусматривает три основных этапа.
Первый — обучение и подготовка к новому этапу карьеры. Участникам помогут обновить резюме, адаптироваться к современным требованиям рынка труда и приобрести практические навыки.
Второй этап — встреча с работодателем и обсуждение формата сотрудничества.
Третий — трудоустройство или краткосрочная стажировка в компании с возможностью дальнейшей работы.
В Кабмине поясняют, что во время стажировки кандидат сможет ознакомиться с рабочими процессами, а работодатель — оценить его соответствие должности.
Программа будет реализовываться совместно с Государственным центром занятости, представителями бизнеса и общественными партнерами.
Юлия Свириденко сообщила, что правительство также проанализировало ситуацию с трудоустройством людей старшего возраста.
По результатам исследования Рынок труда после 50 лет, основной проблемой для кандидатов 50+ является не отсутствие опыта, а цифровые барьеры и возрастные стереотипы.
В частности, 65% работодателей заявили о недостатке цифровых навыков у кандидатов старшего возраста, а еще 60% компаний признали влияние возрастных предубеждений при найме сотрудников.
В то же время работодатели положительно оценивают надежность и профессиональный опыт таких работников.
