Уряд України запускає національну програму Досвід має значення, яка допоможе людям віком 50+ повернутися на ринок праці, пройти стажування та знайти роботу.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За словами очільниці уряду, проблема нестачі кадрів уже зараз стала одним із головних викликів для української економіки. Особливо гостро дефіцит працівників відчувають будівельна сфера та оборонна промисловість.

— Люди — основа нашої стійкості та економічної спроможності. Кожен і кожна потрібні для економіки в умовах війни та відновлення країни, — наголосила Свириденко.

Урядова програма передбачає три основні етапи.

Перший — навчання та підготовка до нового етапу кар’єри. Учасникам допомагатимуть оновити резюме, адаптуватися до сучасних вимог ринку праці та отримати практичні навички.

Другий етап — зустріч із роботодавцем та обговорення формату співпраці.

Третій — працевлаштування або короткострокове стажування у компанії з можливістю подальшої роботи.

У Кабміні пояснюють, що під час стажування кандидат зможе ознайомитися з робочими процесами, а роботодавець — оцінити його відповідність посаді.

Програму реалізовуватимуть разом із Державним центром зайнятості, представниками бізнесу та громадськими партнерами.

Юлія Свириденко повідомила, що уряд також проаналізував ситуацію із працевлаштуванням людей старшого віку.

За результатами дослідження Ринок праці після 50 років, основною проблемою для кандидатів 50+ є не відсутність досвіду, а цифрові бар’єри та вікові стереотипи.

Зокрема, 65% роботодавців заявили про нестачу цифрових навичок у кандидатів старшого віку, а ще 60% компаній визнали вплив вікових упереджень під час найму працівників.

Водночас роботодавці позитивно оцінюють надійність і професійний досвід таких працівників.

