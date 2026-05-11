Германия является страной №1 в мире по объемам помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

— Благодарен Германии и лично Борису Писториусу за системное лидерство и решения, которые реально укрепляют украинскую оборону, — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что речь идет о:

ракетах для Patriot;

поддержке PURL в самый сложный зимний период;

более $1 млрд на развитие deep strike и mid strike-способностей;

поддержке украинских дроново-штурмовых подразделений и дальнобойных артиллерийских боеприпасов в рамках Чешской инициативы.

— Наша цель – во время визита показать, как поддержка партнеров превращается в конкретный результат на поле боя. Украина уже сегодня демонстрирует результаты реализации нашей стратегии обороны, — отметил он.

Также Федоров сообщил, что вместе с Писториусом они объявили о предстоящем запуске программы Brave Germany совместно с инновационным кластером Brave1.

— Программа будет предусматривать совместные гранты для разработки решений в сфере БПЛА, ИИ, связи, ракетных и других критически важных направлений оборонных технологий. Также будут проводиться совместные хакатоны и matchmaking-сессии для быстрого поиска технологических решений современной войны, — говорится в заявлении.

Напомним, в понедельник, 11 мая, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

