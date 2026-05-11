Німеччина є країною №1 у світі за обсягами безпекової допомоги Україні.

Про це міністр оборони Михайло Федоров написав у Telegram.

Федоров подякував Німеччині за допомогу

– Вдячний Німеччині та особисто Борису Пісторіусу за системне лідерство й рішення, які реально посилюють українську оборону, – йдеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що йдеться про:

ракети до Patriot;

підтримку PURL у найскладніший зимовий період;

понад $1 млрд на розвиток deep strike та mid strike-спроможностей;

підтримку українських дроново-штурмових підрозділів та далекобійних артилерійських боєприпасів у межах Чеської ініціативи.

– Наша мета – під час візиту показати, як підтримка партнерів перетворюється на конкретний результат на полі бою. Україна вже сьогодні демонструє результати реалізації нашої стратегії оборони, – зазначив він.

Також Федоров повідомив, що разом із Пісторіусом вони оголосили про майбутній запуск програми Brave Germany спільно з інноваційним кластером Brave1.

– Програма передбачатиме спільні гранти для розвитку рішень у сфері БпЛА, AI, зв’язку, ракетних та інших критично важливих defense tech-напрямів. Також проводитимуть спільні хакатони та matchmaking-сесії для швидкого пошуку технологічних рішень сучасної війни, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у понеділок, 11 травня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва з неанонсованим візитом.

