Использование названий Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Киевская патриархия и производных от них без разрешения Православной церкви Украины является нарушением закона.

Об этом сообщил Евстратий Зоря со ссылкой на заявление секретариата Священного синода Православной церкви Украины, принятое 11 мая.

В Православной церкви Украины заявили, что после Объединительного собора 15 декабря 2018 года УПЦ КП прекратила отдельное существование и полностью вошла в состав ПЦУ.

— УПЦ Киевского Патриархата с указанного момента прекратила отдельное существование как юрисдикция и религиозное объединение, поскольку полностью вошла в состав Православной Церкви Украины. Названия «Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата», «Киевская Патриархия» и производные от них официально закреплены государством за Киевской Митрополией УПЦ (ПЦУ) как единственным универсальным правопреемником религиозного объединения УПЦ КП. Использование этих названий без разрешения является нарушением закона, — говорится в заявлении.

В Священном Синоде отметили, что после смерти патриарха Филарета часть людей продолжает называть себя УПЦ КП, хотя такой структуры, по утверждению ПЦУ, юридически и канонически не существует.

— Деятельность небольшой группы лиц, которая после кончины Святейшего Патриарха Филарета безосновательно и самовольно провозглашает себя Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, на самом деле является неудачной попыткой маргинальной группы спровоцировать раскол, — заявили в ПЦУ.

В сообщении также говорится, что в деятельности этой группы “ясно видны российские интересы и влияние”.

По данным ПЦУ, большинство представителей группы находятся за пределами Украины и пытаются сотрудничать с подобными церковными структурами в других государствах.

Также 11 мая Священный синод Православной церкви Украины принял решение лишить сана трех человек, которых ранее уже отлучили от священнослужения.

Речь идет о Никодиме Кобзаре, Михаиле Ковалюке и Никоне Граблюке.

— Эти лица никогда не были епископами, а теперь лишились и сана священника, который когда-то имели. Такие же канонические наказания могут быть применены ко всем священнослужителям, которые будут поддерживать раскольническую деятельность указанной группы, о чем Священный Синод публично предупреждает, — указано в заявлении.

Напомним, 22 марта в Киеве состоялась церемония прощания с умершим почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

