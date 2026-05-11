Використання назв Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП), Київська патріархія та похідних від них без дозволу Православної церкви України є порушенням закону.

Про це повідомив Євстратій Зоря з посиланням на заяву секретаріату Священний синод Православної церкви України, яку ухвалили 11 травня.

У Православна церква України заявили, що після Об’єднавчого собору 15 грудня 2018 року УПЦ КП припинила окреме існування та повністю увійшла до складу ПЦУ.

– УПЦ Київського Патріархату від зазначеного моменту припинила окреме існування як юрисдикція та релігійне об’єднання, бо цілком і повністю увійшла до складу Православної Церкви України. Назви Українська Православна Церква Київський Патріархат, Київська Патріархія та похідні від них офіційно державою закріплені за Київською Митрополією УПЦ (ПЦУ), як єдиним універсальним правонаступником релігійного об’єднання УПЦ КП. Використання цих назв без дозволу є порушенням закону, – йдеться у заяві.

У Священному синоді зазначили, що після смерті патріарха Філарет частина людей продовжує називати себе УПЦ КП, хоча такої структури, за твердженням ПЦУ, юридично та канонічно не існує.

– Діяльність нечисленної групи осіб, яка після упокоєння Святійшого Патріарха Філарета безпідставно і самоуправно оголошує себе Українською Православною Церквою Київського Патріархату, насправді є невдалою спробою маргінальної групи породити схизму, – заявили в ПЦУ.

У повідомленні також сказано, що в діяльності цієї групи “ясно видно російські інтереси та впливи”.

За даними ПЦУ, більшість представників групи перебувають за межами України та намагаються співпрацювати з подібними церковними структурами в інших державах.

Також 11 травня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення позбавити сану трьох осіб, яких раніше вже заборонили у священнослужінні.

Йдеться про Никодима Кобзаря, Михаїла Ковалюка та Никона Граблюка.

– Ці особи ніколи не були єпископами, а тепер втратили і сан священника, який колись мали. Такі самі канонічні покарання можуть бути застосовані до всіх священнослужителів, які будуть підтримувати схизматичну діяльність зазначеної групи, про що Священний Синод публічно попереджає, – вказано у заяві.

Нагадаємо, 22 березня у Києві відбулася церемонія прощання із померлим почесним патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.

