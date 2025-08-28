Киевскую митрополию Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) признали аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

Об этом говорится в официальном заявлении Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести.

Госэтнополитика признала УПЦ (МП) аффилированной с РПЦ: что известно

В ведомстве заявили, что решению предшествовало исследование, которое выявило признаки аффилированности.

Сейчас смотрят

— ДЭСП 27.08.2025 приняла решение о признании Киевской митрополии Украинской православной церкви (идентификационный код согласно ЕГРПОУ 21510633) аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, — говорится в заявлении.

Также ДЕСС направила УПЦ МП предписание об устранении нарушений, однако предстоятель митрополит Онуфрий отказался его выполнять.

— Соответственно ДЕСС направила КМ УПЦ предписание об устранении нарушения закона. В своем письме предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий заявил об отказе выполнять указанное предписание, — сообщили в ведомстве.

Таким образом, служба официально признала Киевскую митрополию УПЦ МП аффилированной с РПЦ.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

Ранее государственная служба по этнополитике и свободе совести обязала Киевскую митрополию Украинской православной церкви московского патриархата (УПЦ МП) выйти в течение месяца из структуры Русской православной церкви (РПЦ), деятельность которой запрещена на территории Украины.

Митрополит Киевский, предстоятель УПЦ Онуфрий должен был до 18 августа предоставить подтверждение о принятии высшими органами церковной власти решений о выходе УПЦ из структуры РПЦ.

Из-за невыполнения УПЦ предписания суд рассмотрел вопрос о прекращении ее деятельности.

Согласно закону О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций, вместе с отчетом об устранении нарушений УПЦ могла подать возражение относительно установленных признаков аффилированности с РПЦ.

В случае непредставления УПЦ отчета в отведенный срок, неподтверждения ею устранения нарушений и при отсутствии оснований для отзыва предписания ДЕСС может обратиться в суд с иском о прекращении деятельности религиозной организации.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.