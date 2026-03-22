Похороны Филарета: процессия с телом почетного патриарха ПЦУ прошла центром Киева
В Киеве продолжается церемония прощания с покойным почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Похороны Филарета
Утром 22 марта в Михайловском Златоверхом монастыре состоялась заупокойная литургия, которую провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Проститься с Филаретом пришли сотни людей.
После 11:00 процессия с телом патриарха отправилась от монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору. Здесь проходит отпевание и состоятся похороны Филарета, как он завещал.
Напомним, что 9 марта в ПЦУ призвали верующих молиться за здоровье патриарха Филарета, так как у него ухудшилось здоровье и его госпитализировали.
20 марта Православная церковь Украины сообщила о смерти патриарха Филарета.
Что известно о патриархе Филарете
Филарет — Михаил Денисенко — родился 23 января 1929 года в Благодатном в Донецкой области.
1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет, а в 1952-м — окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.
С 1995 по 2018 год был патриархом Киевским и всея Руси-Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В октябре 2018 года Вселенский патриархат признал недействительными решения РПЦ о лишении Филарета сана и анафеме.
А в 2019 году указом президента Филарет удостоился звания Героя Украины.
