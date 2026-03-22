В Киеве продолжается церемония прощания с покойным почетным патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом.

Похороны Филарета

Утром 22 марта в Михайловском Златоверхом монастыре состоялась заупокойная литургия, которую провел предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Проститься с Филаретом пришли сотни людей.

После 11:00 процессия с телом патриарха отправилась от монастыря через Софийскую площадь к Владимирскому кафедральному собору. Здесь проходит отпевание и состоятся похороны Филарета, как он завещал.

Напомним, что 9 марта в ПЦУ призвали верующих молиться за здоровье патриарха Филарета, так как у него ухудшилось здоровье и его госпитализировали.

20 марта Православная церковь Украины сообщила о смерти патриарха Филарета.

Что известно о патриархе Филарете

Филарет — Михаил Денисенко — родился 23 января 1929 года в Благодатном в Донецкой области.

1 января 1950 года принял монашеский постриг с именем Филарет, а в 1952-м — окончил Московскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

С 1995 по 2018 год был патриархом Киевским и всея Руси-Украины Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В октябре 2018 года Вселенский патриархат признал недействительными решения РПЦ о лишении Филарета сана и анафеме.

А в 2019 году указом президента Филарет удостоился звания Героя Украины.

Фото: ПЦУ

Источник : Радио Свобода

