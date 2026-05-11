Єрмаку повідомили про підозру – НАБУ
- НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України, правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
Про це повідомляє НАБУ.
– НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України, – йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро.
У САП повідомили, що справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.
Проєкт Радіо Свобода Схеми та Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли, що НАБУ ) проводить слідчі дії, пов’язані з Андрієм Єрмаком.
Зазначалося, що Слідчі дії тривають поблизу Палацу спорту у Києві.
Що відомо про звільнення Єрмака
Нагадаємо, 28 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку.
Згодом на сайті президента оприлюднили відповідний указ.
Це сталося на тлі обшуків НАБУ в помешканні Єрмака у межах операції Мідас – розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.
2 січня 2026 року Зеленський запропонував начальнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс президента та доручив йому низку завдань на новій посаді.
Того ж дня Зеленський офіційно призначив Буданова новим керівником Офісу президента.
Новим очільником Головного управління розвідки Міноборони замість нього став Олег Іващенко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.