Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) увечері 11 травня повідомили про підозру екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Про це повідомляє НАБУ.

НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку

– НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників – колишньому керівнику Офісу президента України, – йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро.

У САП повідомили, що справу кваліфікують за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).

Зараз дивляться

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії.

Проєкт Радіо Свобода Схеми та Українська правда з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляли, що НАБУ ) проводить слідчі дії, пов’язані з Андрієм Єрмаком.

Зазначалося, що Слідчі дії тривають поблизу Палацу спорту у Києві.

Що відомо про звільнення Єрмака

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку.

Згодом на сайті президента оприлюднили відповідний указ.

Це сталося на тлі обшуків НАБУ в помешканні Єрмака у межах операції Мідас – розслідування щодо розкрадань в Енергоатомі.

2 січня 2026 року Зеленський запропонував начальнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс президента та доручив йому низку завдань на новій посаді.

Того ж дня Зеленський офіційно призначив Буданова новим керівником Офісу президента.

Новим очільником Головного управління розвідки Міноборони замість нього став Олег Іващенко, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.